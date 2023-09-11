“مسار” توقع اتفاقية شراكة لتطوير فنادق في مكة المكرمة

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وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة “مسار”، اتفاقية شراكة مع مجموعة الضيافة العالمية؛ لتطوير وتشغيل فندق “سويس إن” من فئة خمسة نجوم في الوجهة، باستثمارات تصل لـ 800 مليون ريال، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها “شريك الوجهة”؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.

ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل مجموعة الضيافة العالمية رئيس مجلس الإدارة علي عياش المزجاجي، بحضور عضو مجلس إدارة شركة أم القرى عبدالرحمن الراشد.

وسيشتمل فندق “سويس إن” على 450 وحدة فندقية، مدعومًا بمزايا من الخدمات والمرافق الفندقية الفاخرة، فضلًا عن وجود عدد من المطاعم العالمية المتنوعة، ومن المُقرر تجهيز البيئة الفندقية بوسائل الراحة الراقية وفق المواصفات الفندقية العالمية؛ لتلبية تطلعات النخبة من أهالي مكة المكرمة وزوارها، وتوفير أعلى مستويات الرفاهية.