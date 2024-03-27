مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

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التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا اكسون، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمنعقدة في جنيف بالاتحاد السويسري.

وفي مستهل اللقاء هنأت الدكتورة حنان الأحمدي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على الثقة التي حظيت بها في انتخابها رئيسة للاتحاد البرلماني الدولي، متمنية لها التوفيق في مهام عملها.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون البنّاء بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تسعى من خلالها البرلمانات المشاركة للخروج بنتائج ملموسة، لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات على الساحة الدولية.

حضر اللقاء معالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس اللواء ركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، والدكتور عبدالله بن حمد السلامة، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي، والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، كما حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، وعددٌ من المسؤولين.