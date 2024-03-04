مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي عددًا من عضوات مجلس الدولة بسلطنة عمان

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التقت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بمقر المجلس في الرياض، اليوم، وفدًا من مجلس الدولة في سلطنة عمان برئاسة عضو مكتب المجلس روان بنت أحمد البوسعيدية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى المملكة.

وخلال اللقاء أشادت مساعد رئيس مجلس الشورى بعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، واستعرضت معاليها خلال اللقاء آلية عمل مجلس الشورى وأدواره الرقابية والتشريعية، إلى جانب الحراك التشريعي الناتج عن رؤية المملكة 2030، مؤكدة ما تحظى به المرأة السعودية من تمكين في جميع المجالات وتوليها عددًا من المناصب القيادية، ومشيرة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في مجلس الشورى ومشاركتها الفاعلة في المجلس من خلال حضورها المتميز في مختلف لجان المجلس المتخصصة، إلى جانب مشاركتها في الدبلوماسية البرلمانية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الدولة، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا.

كما ضم وفد مجلس الدولة العماني العضوات في مجلس الدولة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية، والدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية، والدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، ولميس بنت عباس البحرانية، والدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية.

وخلال الزيارة حضر وفد مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة جانبًا من الجلسة العادية التي عقدها مجلس الشورى، اليوم، ونظُمت للوفد جولة في أروقة ومرافق المجلس شملت القاعات الرئيسة والمتحف التاريخي.