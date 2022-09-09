مساعد في اضطرابات النوم يبيّن أبرز المشاكل الصحية التي يسببها السهر الطويل

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قال الدكتور يوسف القرشي “أستاذ مساعد في اضطرابات النوم” أن السهر هو تأخير وقت النوم إلي وقت متأخر من الليل، وعند تأخر وقت النوم لا يأخذ الإنسان كفايته، وهذا له أضرار كبيرة وشائعة.

وأشار خلال حديثه عبر قناة “mbc في أسبوع” أن من أبرز تأثيرات عد كفاية النوم ليلاً، الإحساس بالنعاس المفرط في النهار وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي وظائف يومه بشكل جيد، وقد يؤدي إلي حوادث سيارات ف 20% من حوادث السيارات بسبب النعاس.

وتابع أن نقص النوم يؤدي إلي مضاعفات خطيرة على أمراض القلب ونقص الدم ومقاومة الأنسولين في الجسم، وضعف المناعة.