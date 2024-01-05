مساعد مدير الشؤون التوجيهية في المسجد الحرام: تُترجم محاضرات ودروس المسجد الحرام العلمية إلى11 لغة ميدانيا وبشكل فوري

أكد مساعد مدير الشؤون التوجيهية في المسجد الحرام “ماجد المسعودي”، أن محاضرات ودروس المسجد الحرام تترجم إلى 11 لغة عالمية ميدانيا وبشكل فوري، من أبرزها الإنجليزية والفرنسية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن شؤون الحرمين الشريفين تسعى لنشر دروس ومحاضرات المسجد الحرام على أوسع نطاق ممكن وبكل اللغات، حتى يستفيد الناطقين بغير العربية.

وأوضح أن شؤون الحرمين تحاول تقديم كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار الأراضي المقدسة، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.