مساعد وزير الثقافة: المملكة تُسخّر إمكاناتها للإسهام في تعزيز مكتسبات القطاع الثقافي واستمراريته

المناطق_واس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، شارك معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق اليوم، في الاجتماع الوزاري لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين، الذي عُقد بمدينة فاراناسي في جمهورية الهند.

وألقى معاليه كلمة سمو وزير الثقافة بالنيابة، شكر فيها دولة الرئاسة الهندية المستضيفة لقمة مجموعة العشرين 2023م، ولمعالي وزير الثقافة في جمهورية الهند جي كيشان ريدي، مُثمِّناً حرصَ الرئاسة الهندية على دعم استمرارية المسار الثقافي، ومقدراً جهود أصحاب المعالي وزراء الثقافة وإسهامهم في إنجاح أعمال المسار الثقافي لهذه الدورة.

وقال معاليه : “إن المملكة العربية السعودية تعتز بمبادرتها لعقد الاجتماع الأول لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية في 2020م، كما نثمّن التزام الدول الأعضاء باستكمال العمل في تفعيل المسار الثقافي ضمن رئاساتها المتعاقبة”.

وأضاف : “إننا نؤمن بقوة الثقافة للتحول لأجل مستقبل مزدهر، وقد حققت وزارة الثقافة بالمملكة مجموعةً من الإنجازات والمشاريع ذات الصلة بأولويات الرئاسة، وسخّرت إمكاناتها للإسهام في تعزيز مكتسبات القطاع الثقافي واستمراريته للصالح العام المحلي والدولي، كدعمِها تأسيسَ (الصندوق السعودي في اليونسكو لدعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث) لتمويل المشاريع الثقافية والبرامج الإستراتيجية، والذي انبثقت منه مبادراتٌ طموحة ومهمة”.

وأكد مساعد وزير الثقافة التزام المملكة ودعمها لأولويات المسار الثقافي في مجموعة العشرين، وأهمية أولويات دولة الرئاسة الهندية التي تلهم لإعادة اكتشاف ما يجمعنا، ولطالما حرصت المملكة على تمكين الوصول إلى الثقافة والحفاظ على التراث بكل مكوناته.

وأعرب معالي الطوق في ختام الكلمة عن سعادته بلقاء أعضاء دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، وقال نيابة عن سمو وزير الثقافة: “أتطلّع لاستمرارية المسار الثقافي خلال الرئاسة المقبلة في البرازيل وما بعدها، ترسيخاً للثقافة كونها منبع إلهامٍ وازدهارٍ يُمَكّن مجتمعاتِنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، معرباً عن أمنيات المملكة العربية السعودية بإتمام رسالة القمة الساعية لتحقيق نمو عادل ومزدهر”.