مساعد وزير الدفاع يزور كوريا الجنوبية ويلتقي عددًا من المسؤولين

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بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قام معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي .

واستهل معالي مساعد وزير الدفاع زيارته بلقاء معالي وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية شين وون سيك، ومعالي وزير هيئة الاستحواذ الدفاعي بجمهورية كوريا الجنوبية سيوك جونغ غون.

والتقى معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، عددًا من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكورية المتخصصة في المجالات الدفاعية.

على الصعيد ذاته، زار معاليه عددًا من المصانع الكورية في مجال الدفاع، واطَّلع على قدراتها وإمكاناتها.

وجرى خلال تلك اللقاءات، بحث التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، ونقل وتوطين التقنية والبحث والتطوير الدفاعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.​