“مسام” ينزع “427 ألف” لغم باليمن

المناطق-متابعات

تمكن مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 3015 لغمًا وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2023، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ إطلاق المشروع إلى 427 ألف لغم، بمساحة إجمالية تصل إلى 52.8 مليون متر مربع.

وأوضح المشروع أنه جرى انتزاع 444 لغمًا مضادًا للدبابات، و2525 ذخيرة غير منفجرة، و23 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى إتلاف 289 لغمًا، بمساحة تطهير بلغت 822.7 ألف متر مربع.

وتُواصل المملكة ممثَّلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.