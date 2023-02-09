مستجدات الغزو الروسي.. تهديدات وعقوبات روسية للغرب وزيلينسكي يبدأ جولته الأوروبية

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تعهّدت روسيا أمس (الأربعاء)، بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حكومتي باريس ولندن بتسليم بلاده طائرات مقاتلة بشكل عاجل لصد الهجمات الروسية.

روسيا تتوعّد بريطانيا وتفرض عقوبات على أمريكيين

حذّرت سفارة موسكو في لندن بأن روسيا سترد على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني، حيث ستتحمل لندن مسؤولية الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم.

وفرضت موسكو عقوبات على نحو 77 من السياسيين والمسؤولين الأمريكيين للرد على دعم واشنطن لكييف وعلى حزمة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، حيث تضم القائمة 33 من حكام الولايات الأمريكية ومجموعة مسؤولين آخرين يشغلون مراكز متوسطة في الولايات ومسؤولين اتحاديين.

اتهامات لبوتين بتوجيه الأمر لإسقاط الطائرة الماليزية

أكّد المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، أن بلاده ستستخدم كل الآليات القانونية الدولية في محاولتها لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في شرق أوكرانيا في عام 2014.

وقال ممثلو ادعاء دوليون إنهم توصلوا إلى “دلائل قوية” على أن بوتين وافق على استخدام نظام صاروخي روسي أسقط تلك الطائرة في أوكرانيا، لكن الدليل على تورطه ليس مادياً بقدر يكفي لإدانته جنائيا.

زيلينسكي يطلب أسلحة عاجلة من فرنسا وبريطانيا

طالب زيلينسكي في باريس حلفاء بلاده بتسليمها طائرات مقاتلة في أقرب وقت ممكن لصد القوات الروسية، بعد أن قدّم نفس الطلب في لندن خلال مستهل جولة أوروبية مفاجئة، حيث توجّه عقب اللقاء إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أفادت الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكان تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني، مؤكدةً أن هذا لن يشكل سوى حل طويل الأمد.

كما أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، أن بلاده تعمل على إصلاح بعض دباباتها من طراز ليوبارد 2 وسترسل 3 منها إلى أوكرانيا الشهر المقبل.