مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تستعد لهجوم جديد وزيلينسكي يطير لأوروبا

تستعد القوات الروسية لشن هجـوم جديد في مناطق أوكرانية خلال الأيام المقبلة، فيما وجهت موسكو اتهاماً لقوات كييف باستخدام أسلـحة كيميائية خلال المعارك الأخيرة.

روسيا تستعد لهجوم جديد

تتأهب القوات الروسية لشن هجوم جديد في عدة جبهات داخل أوكرانيا، وسط مواصلة التقدم لأول مرة منذ ستة أشهر في معـارك بلا هوادة بشرق أوكرانيا.

وقال حاكم إقليمي، إن موسكو تحشد تعزيزات لشن هجـوم جديد قريباً ربما الأسبوع المقبل، دون أن يعلق الجانب الأوكراني على هذا الأمر.

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على ميكولايفكا، وهي قرية صغيرة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

أول زيارة خارجية لـ “زيلينسكي”

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تلقيه دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمشاركة في قمة مقبلة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر أوروبية، إن زيلينسكي قد يتوجه إلى بروكسل الخميس المقبل؛ للمشاركة في قمة رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتها وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي لبروكسل منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام.

موسكو تتهم كييف باستخدام أسلحـة كيميائية

كشفت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، عن فتح تحقيق في اشتباه باستخدام القوات الأوكرانية لأسلحة كيماوية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت.

ونوهت لجنة التحقيق إلى أن جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي منطقة موالية لروسيا في الأراضي التي استولت عليها في شرق أوكرانيا، أبلغت عن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية لأسلحـة كيماوية بالقرب من المدينتين.

ولفتت إلى أنه نتيجة لذلك يعاني جنود روس من تدهور في صحتهم وأعراض تسمم، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات، لكنهم اعتبروا أنها مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب لكن مع إلقاء اللوم على أوكرانيا.