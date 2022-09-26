مستجدات غـزو أوكرانيا.. القتـال يشتد بخطوط المواجهة واحتجاجات على التعبئة بروسيا

المناطق-متابعات

تواصلت أعمال القتـال العنيف على امتداد خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث تزامن ذلك مع اتساع رقعة الاحتجاجات على التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اعتقال 100 محتج على التعبئة بروسيا

اعتقلت القوات الروسية، نحو 100 شخص في احتجاج ضد التعبئة في منطقة داغستان بجنوب روسيا، ما يؤكد الغضب من قرار الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال مئات الآلاف من الأشخاص للقتـال في أوكرانيا.

وظهرت في العشرات من المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات مع الشرطة في محج قلعة عاصمة داغستان وهتف المحتجون “لا للحـرب”.

يهود الحسيديم يحتشدون في أومان الأوكرانية

تواصل حضور عشرات الآلاف من اليهود الحسيديم إلى مدينة أومان الأوكرانية من أجل زيارة ضريح الحاخام ناخمان مؤسس الحركة الحسيدية بمناسبة “روش هشانا” أو رأس السنة اليهودية الجديدة.

وتقع أومان في وسط أوكرانيا وهي بعيدة نسبياً عن خط المواجهة، لكن السلطات الأوكرانية والإسرائيلية دعت المصلين إلى عدم إحياء الاحتفالات الدينية.

وتجمع اليهود الحسيديم رغم التحذيرات بملابسهم السوداء التقليدية في شوارع المدينة للاحتفال.

قتـال عنيف على خطوط المواجهة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قتـالاً عنيفاً يدور مع القوات الروسية في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة وبعضها حقق “نتائج إيجابية” بالنسبة لكييف.

وقال: “حققنا نتائج إيجابية في عدة اتجاهات خاصة في مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون وميكولايف وزابوريجيا”.

ونوه إلى أن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة، مضيفاً: “نحن نحتاج قطعاً إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي”.