مستحضرات التجميل والشامبو والألعاب قد تؤدي لتأخر الحمل

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توصلت دراسة أمريكية إلى أن التعرض لمجموعة من المركبات الكيميائية الموجودة في حياتنا اليومية يطلق عليها اسم “الفثالات” يرتبط باحتمالات تأخر الحمل، وإن كان لا يمنع حدوثه بشكل نهائي.

ووجد فريق بحثي من جامعة ماساشوسيتس أمهيرست الأمريكية أن التعرض لهذه المركبات الكيميائية قبل الحمل يؤدي إلى تغيرات في هرمونات الحمل لدى المرأة، وقد يزيد أيضا من احتمالات الإصابة بالالتهابات والإجهاد التأكسدي.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Environmental Health Perspectives، توجد مركبات الفثالات في بعض أنواع مستحضرات التجميل والشامبو والألعاب والمستلزمات الطبية، وعادة ما تدخل هذه المواد إلى جسم الانسان من خلال الأطعمة التي تلامس هذه المركبات، وذلك بحسب تقرير للمراكز الأمريكية للتحكم في الأمراض والوقاية منها.

وشارك في الدراسة 1228 متطوعة أثناء محاولة الحمل على مدار ست دورات شهرية، مع متابعة حالات المتطوعات اللاتي حملن بالفعل خلال فترة الدراسة.

وتقول كاري نوبلز رئيس فريق الدراسة والمتخصصة في علوم الصحة البيئية بجامعة ماساشوسيتس أمهيرست: “تناولت الدراسة سبل التعرض لبعض المركبات الكيميائية في البيئة مثل الفثالات، وتأثيرها على حدوث الحمل، وتتضمن الدراسة معلومات تفصيلية عن الدورات الشهرية للمتطوعات من حيث توقيتات الإباضة وتواريخ حدوث الحمل”.

وأوضحت في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية: لقد رصدنا ثلاث مركبات رئيسية ترتبط بقوة بحالات تأخر الحمل، كما وجدنا اتجاها عاما يشير إلى تأخر الحمل في حالات التعرض للفثالات بشكل عام، بمعنى أنه كلما زادت كمية التعرض لهذه المركبات، كلما زاد تأثيرها على تأخر الحمل”.