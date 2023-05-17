مستشار اقتصادي: المملكة سبّاقة في لم الشمل العربي للوصول إلى نتائج تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول (فيديو)

قال الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي إن المملكة كانت دائما ولا زالت سبّاقة في لم الشمل العربي وتوحيد الجهود والصفوف وتصفية الخلافات بين الدول العربية، للوصول إلى نتائج إيجابية تدعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وأكد خلال مداخلة متلفزة على قناة الإخبارية أن سياسة القيادة الحكيمة في محاولة التهدئة والوصول إلى طريق المفاوضات دائما في الأزمات العربية جعلت من المملكة محورا رئيسيا في المنظقة العربية، بل في العالم أجمع، مشيدا بضم القمة العربية التي ستنطلق في جدة الجمعة القادمة لسوريا كخطوة استباقية قامت بها المملكة دون غيرها من الدول الأعضاء.

وأوضح أنه من السهل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية متى توافرت الأنظمة السياسية القادرة على تحقيق ذلك، متطلعا لأن تثمر هذه القمة في مساعدة الشعوب في تحقيق تطلعاتها إلى التنمية والازدهار والنمو والرفاهية.