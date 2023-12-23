مستشار قانوني: نظام “ناجز” يختصر الكثير من الجهد والوقت قبل الترافع في القضايا مما أحدث نقلة نوعية في إدارة العدالة

أكد المحامي والمستشار القانوني “عبد الرحمن العمري”، أن نظام “ناجز” يختصر الكثير من الوقت والجهد قبل الترافع في القضايا التي يمثل أمامها المواطن السعودي أمام المحاكم أو حتى المقيم.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن نظام “ناجز” أحدث نقلة نوعية ومتقدمة في إدارة العدالة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن النظام يعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم، ما يشير إلى أن العدالة في المملكة أصبحت تتبع استراتيجيات متطورة ومتقدمة لتسهيل الإجراءات القضائية.
نظام "ناجز" يختصر الكثير من الجهد والوقت قبل الترافع في القضايا، مما أحدث نقلة نوعية في إدارة العدالة.
عبدالرحمن العمري- محام ومستشار قانوني#من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/7F5OPCXn48
— قناة السعودية (@saudiatv) December 23, 2023