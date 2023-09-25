مستشفى الرس يجري نحو 2700 حالة مسح اجتماعي خلال النصف الأول من عام 2023

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أجرى مستشفى الرس العام ممثلا بقسم الخدمة الاجتماعية الطبية 2697 حالة مسح، وذلك خلال النصف الأول من العام 2023م.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن عدد الحالات المحوَّلة لبرنامج الرعاية والطب المنزلي كانت 66 حالة من إجمالي عدد الحالات التي شملها المسح الاجتماعي، مبيناً أن عدد الحالات التي أجري لها تقييم اجتماعي نفسي بلغ 60 حالة، فيما بلغ عدد حالات تنسيق الخروج 208 حالات وذلك خلال ستة أشهر فقط من هذا العام.

ولفت إلى أن القسم يتميز بوجود كوادر مدربة ومتخصصة ومؤهلة تقوم باستقبال الحالات ومتابعتها ودراستها حسب وضع الحالة وتحديد ما تحتاجه من خدمة طبية ورعاية صحية.