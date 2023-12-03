مستشفى القريات العام ينجز أكثر من 9 آلاف عملية جراحية في 9 أشهر

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أنجز مستشفى القريات العام أحد مكونات تجمع الجوف الصحي, أكثر من 9465 عملية جراحية حتى نهاية الربع الثالث ” يناير- سبتمبر” خلال 9 أشهر، من العام الحالي 2023م، توزعت على مختلف الأقسام بالمستشفى.

وأوضح التجمع الصحي بالجوف أن عمليات قسم النساء والولادة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات التي أجراها المستشفى وبلغت 4934 عملية بين ولادة طبيعية وقيصرية، تلتها عمليات قسم جراحة اليوم الواحد بـ 2854 عملية، فيما بلغت العمليات الطارئة 1812 عملية.

وبين أن عدد العلميات النوعية في المستشفى العام بلغ 753 عملية في الفترة ذاتها، بينما بلغت عمليات تكميم المعدة 73 عملية، وجراحة الأوعية الدموية التداخلية 14 عملية، أما عمليات منظار الركبة فقد كان عددها 12 عملية و 5 عمليات تغيير مفاصل ورك نصفية ثنائية القطب، و 303 حالات قسطرة قلبية، إضافة إلى 26 إجراء جراحي لجراحة القلب، أما عمليات منظار الجهاز الهضمي فقد بلغ عددها 311، و 9 حالات تركيب قسطرة بيروتونية.

وأشار إلى أن المستشفى أجرى في الفترة ذاتها 1638 عملية في تخصصات أخرى، ليصبح بذلك المجموع العام للعمليات الجراحية التي أنجزها المستشفى حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 9465 عملية.