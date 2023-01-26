“مستشفى حوطة بني تميم” ينقذ أماً وجنينها من “تسمم الحمل”

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تمكن فريق طبي من مستشفى حوطة بني تميم العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ سيدة وجنينها في الأسبوع 33 من حملها؛ تعاني من تسمم حمل شديد وارتفاع حاد في ضغط الدم، مسبباً إنخفاض في تخطيط قلب الجنين.

حيث تم تجهيز المريضة ليجري الفريق المكون من أطباء النساء والولادة، أطباء الأطفال وفريق التخدير عملية جراحية عاجلة مع مراعاة حماية الأم وجنينها من مضاعفات الولادة المبكرة، وتكللّت العملية بنجاح واستقرار حالتهما -ولله الحمد-.

يذكر أن تسمم الحمل هو اضطراب يظهر عادة فى وقت متأخر من الحمل، بعد الأُسبوع الـ 20 كما يصل إلى ستة أسابيع بعد الولادة، ويتسم بارتفاع ضغط الدم، وتورم غالباً ما يكون في الأطراف، وزلال في البول، وفي بعض الحالات يصاحب ذلك آلام في المعدة وصداع مستمر وتغيرات في الرؤية وزيادة مفاجئة في الوزن، وقد يسبب الضرر لبعض الأعضاء المهمة في الجسم كالكبد والكلى بالنسبة للسيدة الحامل، أما على الجنين فقد يسبب له ضعفاً في النمو، وضعفاً في تروية الدم، وفي الحالات المتقدمة قد يؤدي بالجنين للوفاة.

ونوّه مستشفى حوطة بني تميم العام على ضرورة اتباع سبل الوقاية منه لجميع النساء الحوامل؛ وذلك بالمحافظة على المتابعة خلال الحمل وبعد الولادة، والسيطرة على بعض العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم وذلك عن طريق المحافظة على وزن صحي، التحكم بالأمراض المزمنة عند الإصابة بها، التقليل من إضافة واستخدام الملح، تجنب الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة، ممارسة النشاط البدني بانتظام، رفع القدمين عدة مرات خلال اليوم، تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.