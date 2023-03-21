مستشفى صحة الافتراضي يحصل على الاعتماد الكندي

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حقَّق مستشفى صحة الافتراضي أعلى درجات الاعتماد الدولي الكندي للفئة الماسية، نظير تميزه في تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية والخدمات الصحية الافتراضية المقدمة، حيث عمل المستشفى منذ تأسيسه مطلع العام الماضي على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة للمرضى؛ مما أهله للحصول على هذا الاعتماد الذي تسعى للحصول عليه أرقى المستشفيات المحلية والإقليمية والعالمية.

وحصل المستشفى على هذا الاعتماد المقدم من هيئة الاعتماد الكندي، بعد خضوعه لتقييم شامل لكل نواحي خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بسلامة المرضى.

يُذكر أن المستشفى الافتراضي يُقدم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في عدة تخصصات دقيقة ونادرة للمرضى حيثما كانوا في شتَّى مدن ومحافظات المملكة، حيث يهدف لتسهيل وصول الخدمات الطبية التخصصية للمستفيدين في أماكنهم دون الحاجة لانتقالهم إلى مستشفيات في مناطق أخرى؛ وذلك للإسهام في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030م.