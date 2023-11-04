مسعفات مطار جدة ينجحن في إنقاذ مقيمة بنغلاديشية وضعت مولودتها على متن الطائرة

وأوضحت إدارة المطار أنه تم تلقّي بلاغ من برج المراقبة الجوية يفيد بوجود حالة ولادة لسيدة على متن رحلة الخطوط السعودية رقم “1546” القادمة من تبوك، وفور تلقّي البلاغ قامت إدارة العمليات بطلب الخدمات الطبية والإسعافية التابعة للمطار؛ حيث تم توجيه قائد الطائرة بالهبوط في أقرب بوابة؛ لضمان تقديم المساعدة الطبية العاجلة، وتم توفير فريق طبي يضمّ مسعفات سعوديات مؤهّلات للمساعدة الطبية في مثل هذه الحالات الطارئة، وتمت معاينة الحالة وتقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للسيدة والطفلة المولودة.