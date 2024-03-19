مسلي آل معمر يستقيل من رئاسة نادي النصر

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قدم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر تقديم استقالته من منصبه وفتح الساحة أمام تعيين مجلس إدارة جديد لقيادة سفينة العالمي في الفترة القادمة.

وكان مسلي آل معمر قد تقدم باستقالته من رئاسة النادي في خطاب رسمي إلى وزارة الرياضة ليتم قبول طلبه في الساعات الماضية.

وأكد الإعلامي الرياضي، علي العنزي، استقالة آل معمر من منصبه بجانب ابتعاد الرمز الداعم للنادي الأمير خالد بن فهد عن المشهد النصراوي والرياضي.

وقدم الرمز خالد بن فهد عطاء كبير لنادي النصر طوال السنوات الماضية، بعدما تدخل بنفسه لحسم الكثير من الصفقات والمساهمة في تجديد عقود بعض اللاعبين.