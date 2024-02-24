مسيرة سيارات كلاسيكية وعرضة وخيول .. هكذا كان احتفال وادي الدواسر “بيوم التأسيس”

المناطق_فالح الدوسري

تصوير : محمد ال مسحل

رعى سعادة محافظ وادي الدواسر بالإنابة الأستاذ صالح بن سيف ال رافع احتفالات المحافظة بيوم التأسيس والذي نظمته بلدية محافظة وادي الدواسر في حديقة الملك فهد بالشرافاء ، ولدى وصول سعادته مقر الاحتفال كان في استقباله رئيس البلدية المهندس حمد بن سالم ال مخلص وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية.

وشهدت الاحتفالية حضوراً جماهيرياً كبيراً من الأهالي والزوار ، وتضمن الاحتفال جملة من الفعاليات مثل العرضة السعودية والأوبريت الوطني والعديد من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية والفنية ، بمشاركة من ديوانية العشاش.

وأكد رئيس بلدية وادي الدواسر خلال كلمته أثناء الحفل أن يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر للمملكة يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأشار “ال مخلص” إلى أن هذه الفعالية جزء من الجهود التي تبذلها البلدية لتعزيز قيم التراث والوطنية بين الأفراد في المجتمع، وتعزيز روح المحبة والتلاحم بين أفراد المجتمع المحلي.