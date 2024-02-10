مشاركة الأسر المنتجة بحرفة السدو بمهرجان الكمأة بسكاكا تجسد التراث وتستقطب الزوار

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جسدت مشغولات الأسر المنتجة المشاركة في مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف تراث وموروث المنطقة، حيث تحظى مشاركة الأسر المنتجة في مجال السدو بإقبال من الأهالي والزوار.

وقالت المشاركة نوف الشراري إن الأسر المنتجة في مهرجان الكمأة بسكاكا تعمل في عدد من المجالات والحرف، ومنها منتجات السدو الذي يعد من أبرز الحرف اليدوية التي تجسد موروث وتراث المنطقة وتتميز بها، وهي حرفة متوارثة من الجدات، حيث تم عليها إدخال الكثير من الإبداعات لتتميز بها مع المحافظة على هذه الحرفة.

من جانبها أكدت أم مشعل أن الأسر المنتجة في المنطقة تحظى بالدعم والمساندة من خلال برامج متعددة لتدريب وتمكين الأسر المنتجة، وأن من أبرز تلك الجهات جمعية الملك عبدالعزيز النسائية للتنمية الاجتماعية التي قدمت العديد من البرامج خلال السنوات الماضية لتطويرهن وتمكينهن من تحقيق أهدافهن.