مشاريع عملاقة في مكة المكرمة لاستيعاب أكثر من 30 مليون معتمر في 2030.. إليك التفاصيل ⁩ ‏⁦

استعرض برنامج “في السياق” عبر قناة “العربية”، المشاريع العملاقة المقامة في العاصمة المقدسة، والتي تهدف إلى استيعاب أكثر من 30 مليون معتمر في 2030.

وذكر أن الجهات المعنية في العاصمة المقدسة تنشئ مشروع “مسار مكة” الذي يعرف بمشروع المئة مليار، والذي يشكل الواجهة الحضارية لمكة المكرمة.

وأوضح أن مشروع مسار مكة هو مشروع مشاة، بطول 3 كم وبعرض 300 متر، ومحاط بأكثر من 10 أبراج.

وأفاد بأن المشروع يعزز المكانة التاريخية والحضارية والدينية المهمة للعاصمة المقدسة، حيث ولأول مرة يتوفر في مثل هذا النوع من المشروعات مترو أنفاق يربط مكة المكرمة بطريق جدة السريع.