مشاهدة التلفزيون تزيد نسبة التبول ليلاً 48 %

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اكتشف الخبراء، أن الاستيقاظ لاستخدام المرحاض عدة مرات أثناء الليل قد يكون مرتبطاً بالإفراط في مشاهدة التلفزيون. وتشير دراسة جديدة إلى أن البالغين الذين يقضون خمس ساعات أو أكثر يومياً في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو هم أكثر عرضة للحاجة إلى التبول عدة مرات أثناء الليل، وهي حالة تعرف باسم التبول الليلي.

وقام باحثون من جامعة ونتشو الطبية في الصين، بتحليل بيانات أكثر من 13 ألف فرد تتراوح أعمارهم بين 20 عاماً وما فوق، وأفاد نحو ثلث المشاركين، بأنهم يعانون من التبول المتكرر أثناء الليل، أي الاستيقاظ مرتين أو أكثر أثناء الليل لاستخدام المرحاض.

وكشف التحليل، أن الذين شاهدوا التلفزيون أو مقاطع الفيديو خمس ساعات أو أكثر يومياً كانوا أكثر عرضة بنسبة 48% للإصابة بالتبول الليلي، مقارنة بأولئك الذين شاهدوا التلفزيون أو مقاطع الفيديو لمدة أقل من ساعة واحدة يوميا.