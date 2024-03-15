مشرف التوعية الميدانية في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين: الدروس الدينية موجودة على مدار الساعة.. وأعدادها تتضاعف في شهر ‎رمضان الكريم

أكد مشرف التوعية الميدانية في رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين الدكتور “وليد باصمد”، أن الدروس الدينية موجودة على مدار الساعة داخل أروقة الحرمين الشريفين، وأعدادها تتضاعف في شهر ‎رمضان الكريم.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن شؤون الحرمين الشريفين تولي الدروس الدينية اهتماما كبيرا، لنشر رسالة الإسلام السمحة الوسطية لكل شعوب العالم.

وبين أن شهر رمضان المبارك هذا العام يحظى بوجود العديد من الدروس الدينية والمسابقات النوعية، من أجل دعوة الناس للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.