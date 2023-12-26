مشروع مطل البجيري يحصل على جائزة “الإبداع المعماري والعمراني” من أمانة منطقة الرياض

المناطق_واس

حاز مشروع مطل البجيري، وجهة المطاعم الراقية في قلب الدرعية التاريخية، على جائزة أمانة منطقة الرياض للإبداع المعماري والعمراني والتي تم تسليمها إلى شركة الدرعية، المالكة للمشروع.

وجاء تكريم مشروع مطل البجيري بهذه الجائزة المرموقة، تقديراً للمكانة المتميزة لهذه الوجهة السياحية الرائدة التي تجمع بين تراث وتاريخ الدرعية الثقافي بالأساليب المعمارية الحديثة وبين أعلى معايير الإبداع والاستدامة.

ويضم مطل البجيري مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، والتي تمتاز جميعها بإطلالة ساحرة على حي الطريف التاريخي والمدرج في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وهذا ما يجعل مطل البجيري يستقطب أعداداً متزايدة من السياح منذ افتتاحه في العام الماضي، حيث استقبل ما يزيد على المليون زائر فقط خلال الأشهر الستة الأولى.

كما تؤكد شركة الدرعية على الميزات الثقافية والمعمارية الاستثنائية التي تحرص على الالتزام بها في جميع مشاريعها، وعلى الريادة المتنامية لشركة الدرعية كمطورٍ محترفٍ ومبدع على مستوى المنطقة، وتبرز قدرتها على توسيع آفاق التعاون مع شركاءٍ عالميًا.

ويهدف مشروع الدرعية إلى أن تصبح وجهة سياحية عالمية بثقافتها وتراثها الفريد، وتطوير الدرعية كمنطقةٍ حضرية متعددةٍ الاستخدامات تجمع أفضل ما في الهندسة المعمارية النجدية وتقنيات التشييد العصرية. ويضم المخطط العام للمشروع العديد من المتاحف والمعارض والمطاعم والمتاجر، بالإضافة إلى الساحات العامة، والمساحات المكتبية والترفيهية، والمؤسسات التعليمية والمكاتب، مما يوفر تجارب استثنائية فائقة الفخامة للزوار.

ويطمح مشروع الدرعية لاستقطاب أكثر من 50 مليون زيارة خلال عام 2030، وتوفير أكثر من 178,000 فرصة عمل مباشرة، والمساهمة بما يزيد عن 18.6 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الوطني بحلول العام 2030م، وتتطلع شركة الدرعية لابتكار مستقبلٍ أجمل للدرعية، والإسهام بشكلٍ أعمق في ازدهار المملكة والمنطقة بشكلٍ عام، استناداً لإمكاناتها الواسعة، وشراكاتها الفريدة الممتدة.