مشروع “Saudi Swift Sat” لطالبات جامعة الطائف ضمن أفضل 100 مشروع على مستوى العالم

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حقّق مشروع “Saudi Swift Sat” لطالبات قسم هندسة الحاسب بجامعة الطائف، بإشراف البروفيسور المشارك فارس المالكي، إنجازًا استثنائيًا بدخوله ضمن قائمة أفضل 100 مشروع على مستوى العالم في مسابقة Google العالمية للحلول لعام 2024.

مشروع ريادي يخدم أهداف التنمية المستدامة:

يُجسّد “Saudi Swift Sat” مشروعًا رياديًا يهدف إلى تقديم حلّ مبتكر لأحد أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تطوير قمر صناعي ذكي مزوّد بخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ميزات مميزة لخدمة البيئة:

يتميز المشروع بمجموعة من الميزات التي تجعله حلًا فعّالًا للمراقبة البيئية وحماية البحار والمحيطات، تشمل:

المراقبة البيئية: سيساهم القمر الصناعي في مراقبة البيئة بشكل دقيق، والكشف عن التلوّث والتسربات النفطية في البحار والمحيطات.

ذكاء اصطناعي متطور: ستُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المُجمّعة من القمر الصناعي، وتحديد مواقع التسربات بدقة وسرعة.

تقنية البلوكتشين: ستُستخدم تقنية البلوكتشين لضمان نقل البيانات بشكل آمن وموثوق.

استجابة سريعة للكوارث البيئية: يهدف المشروع إلى تسريع الاستجابة للكوارث البيئية، والحدّ من تأثيرها على البيئة.

مواكبة التطورات في مجال الفضاء: يُجسّد المشروع التزام المملكة العربية السعودية بمواكبة أحدث التطورات في مجال الفضاء، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال.

شهادة على كفاءة قدرات الطالبات السعوديات:

يُعدّ هذا الإنجاز بمثابة شهادة على كفاءة وقدرات الطالبات السعوديات، وإمكانياتهنّ في الابتكار والريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. كما يُؤكّد على اهتمام المملكة العربية السعودية بدعم البحث العلمي، وتعزيز ثقافة الابتكار بين أجيالها الشابة.