مشهد أثار تفاعلا واسعا.. شاب أردني “كاد يموت من الفرحة” بزيارته المسجد الأقصى للمرة الأولى (فيديو)

تداول مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق رد فعل شاب أردني لدى زيارته للمسجد الأقصى للمرة الأولى.

وبدت على الشاب معالم وشعور السعادة الغامرة، وقال: “الحمد لله رب العالمين”، قبل أن ينهمر بالبكاء تعبيرا عن بهجته بتلك اللحظة.

وردد الشاب: “قلبي قلبي قلبي”، تعبيرا أنه كاد يموت من الفرحة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”.