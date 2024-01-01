مشهد الصقور على الطائرة يجذب سياحًا أستراليين لزيارة كأس العلا للصقور

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جذبت الصقور المنتقلة على متن الطائرات والمتجهة إلى محافظة العلا، حيث يقام كأس العلا للصقور، السياح الأجانب من زوارالمحافظة، إذ يسافر الصقّارون المشاركون في سباقات الملواح عادةً رفقة صقورهم مع المسافرين على متن الطائرة.

وأثار مشهد الصقور المنتشرة بمقصورة الركاب فضول عائلة أسترالية كانت تستقل الرحلة ذاتها نحو العلا، لمعرفة المزيد عن هذه الصقور، وسبب وقوفها بكثافة على أذرعة الصقارين، في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدولي.

وأشار رب الأسرة إلى أنه اصطحب عائلته إلى مواقع أثرية عدة في العلا شملت جبل الفيل، ومدافن مملكتي دادان ولحيان، حتى استقر بهم المطاف في مقر منافسات كأس العلا للصقور بقرية مغيراء، موضحاً أنهم تعرفوا عن قرب خلال الزيارة على تاريخ الصقور وارتباطها بالسعوديين، مشيداً بالتنظيم الذي حظيت بها هذه الفعاليات، وتصميم الموقع، مختتمين الزيارة بالصور التذكارية مع الصقور.

يذكر أن كأس العلا للصقور يستقبل زواره يومياً من الساعة 8 صباحاً، ويمكن حجز التذاكر مجاناً عبر منصة “لحظات العلا”، حيث تقام البطولة بتنظيم نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.