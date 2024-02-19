مشوار فني حافل.. أبرز المحطات في حياة الفنان عبدالعزيز الهزاع

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توفي اليوم الممثل والفنان السعودي والمنولوجست صاحب شخصية “أم حديجان” الفنان عبدالعزيز الهزاع‬ ، بعد مشوار فني حافل دام أكثر من 60 عامًا.

والراحل عبدالعزيز الهزاع، ممثل شعبي سعودي من عنيزة في القصيم، ولد في 6 سبتمبر 1937، انتقل للعيش في الكويت في الستينات.

عمل بالكويت موظفا، وكان يتعاون مع اﻹعلام الكويتي في ذلك الوقت، كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض بسبب ظروفه، لقب بعدة ألقاب من أشهرها (جماعة في رجل).

كما كان يملك موهبة تقليد الأصوات، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية ومن أبرز أعماله (مسلسل فرج الله والزمان، ومسلسل مقالب من الحياة).

قدم الفنان الراحل الكثير من الأعمال التمثيلية التي كانت تعرض عبر الإذاعة ومن أبرزها أم حديجان ثم بعد ذلك صار يعرض له عبر التلفاز.

جدير بالذكر أنه من المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل، اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم، وسيكون عزاء الرجال في المقبرة، والنساء في مسجد الراجحي بالرياض، وفقا لأسرته.