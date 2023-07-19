مصادرة خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك بمحافظة صبيا

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أسفرت الجولات الرقابية لأمانة منطقة جازان، عن مصادرة ٥٩٩ كيلو من الخضروات والفواكه والأطعمة والمشروبات، تم ضبطها مع باعة مخالفة للأنظمة والتعليمات في محافظة صبيا.

وضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المحافظة ٣١١ كيلو خضروات وفواكه و١٨٠ كيلو من المكسرات، و١٠٨ لترات من العصائر والمشروبات, تباع في عربات مجهولة وبسطات مشوهة للمظهر العام.

وتم إتلاف الخضروات والفواكه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت تعرض للبيع بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، فضلاً عن تأثيرها السلبي في المشهد الحضري.