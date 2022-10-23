مصادر تنفي صحة ما يُتداول عن عودة مبادرة الدعم السكني للعسكريين بـ140 ألف ريال

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نفت مصادر صحة ما يتم تداوله عن عودة مبادرة الدعم السكني للعسكريين بمبلغ 140 ألف ريال، من خلال المتقدمين الجدد لبعض البنوك، التي تم تعليقها في وقت سابق مع عدد من المبادرات الأخرى، منها دعم القرض القائم والترميم.. وغيرهما.
وأشارت إلى أنه في حال تقرر إعادتها سيتم إعلانها بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية وصفحات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعليقًا على الموضوع قالت صفحة المستفيدين التابعة للصندوق العقاري: إن التعليق مستمر على الطلبات الجديدة لدعم العسكريين، مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين على القرض المقدم البالغ 500 ألف.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت إيقاف مبادرة دعم العسكريين للطلبات الجديدة من تاريخ 11/ 5/ 2020.
وبرنامج دعم العسكريين مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، وللمتقدمين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن، يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية، وذلك قبل أن يتم إيقافه.