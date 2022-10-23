مصادر تنفي صحة ما يُتداول عن عودة مبادرة الدعم السكني للعسكريين بـ140 ألف ريال

وبرنامج دعم العسكريين مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، وللمتقدمين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن، يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية، وذلك قبل أن يتم إيقافه.