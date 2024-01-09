مصرع 4 رُضَّع على الأقل بحريق مستشفى ولادة في العراق

المناطق_متابعات

أدّى حريق اندلع في مستشفى للولادة جنوبي العراق، مساء أمس، إلى مصرع أربعة أطفال على الأقلّ، وإصابة نحو 20 آخرين بالاختناق، كما أفاد وزير الصحة والهلال الأحمر الذي قال إن سبب الحريق تماس كهربائي.

وأفاد بيان نشره الهلال الأحمر عبر موقع «فيسبوك»، بوفاة أربعة أطفال من جراء حريق مستشفى النسائية والأطفال في مركز محافظة الديوانية الواقعة جنوبي العراق، وهو أحد المستشفيين الرئيسيين الحكوميين الموجودين في المدينة. وأفاد مصدر طبي أن الدخان تسبب في عشرين حالة اختناق.

وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي، خلال مؤتمر صحافي من المستشفى، أن الحريق حصل خارج قاعات المستشفى في أنقاض بعضها ورقية ومواد أخرى لشركة تعمل على تأهيل المستشفى.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل المستشفى، لكن لم تتسرب النيران إليه.

وقال إن العاملين في المستشفى أجلوا المرضى، لا سيما من حديثي الولادة الخدج الذين حالتهم حرجة، مضيفاً أنه توفي أربعة من الرضّع لأسباب تتعلق بأمراض الصدر.

وأعلن الهلال الأحمر العراقي الذي قال إن تماساً كهربائياً تسبب في الحريق عن إجلاء 150 طفلاً و190 مرافقاً لهم من المستشفى إثر الحريق. ولامس الحريق أحد جدران المستشفى بدون أن يتسبب في أضرار كبيرة.

في الأثناء، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إثر الحريق، بسحب يد المسؤولين المقصّرين في الحادثة، وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق.

يُذكر أن حريقاً اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش شمالي العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، وقالت السلطات إن سببه كان الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال.