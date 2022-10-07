مصرية تنفّذ تهديدها وترتكب جريمة بشعة بحق طفليها

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شرعت امرأة مصرية في قتل طفليها بإلقائهما من شرفة المنزل في حي حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، إثر خلافات مع طليقها.

وأصدرت النيابة العامة المصرية بياناً، الجمعة، أعلنت فيه حبس الأم، التي عرّضت حياة طفليها للخطر.

وأفاد البيان بأن فريقاً من النيابة انتقل إلى موقع الحادث فور تلقيها إخطاراً بالواقعة، وتحفّظ على كاميرات المراقبة التي وثّقت الحادث.

ووثقت الكاميرات لحظة سقوط الطفلين تباعاً من شرفة الطابق الأول من المنزل.

وأفادت أقوال الطفلين واثنين من الجيران وباحث بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بأن الأم اعتادت ضرب الطفلين وإيذاءهما.

وفي يوم الحادث، نشبت مشادة هاتفية بين الأم وطليقها توعدته فيها بإلحاق الأذى بالطفلين إن لم ينفق عليهما.

وبعد انتهاء المكالمة انتاب الطفلين الخوف منها فتوجها مسرعين إلى شرفة المنزل، فلحقت بهما وألقتهما منها.

وسلمت النيابة العامة الطفلين إلى جدتهما لأبيهما في ضوء توصية الباحث الاجتماعي بذلك.

وأمام جهات التحقيق قالت الأم إن الطفلين ألقيا بأنفسهما من الشرفة هرباً منها.