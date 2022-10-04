مصر: العثور على مقبرة من العصر البطلمي بمحافظة سوهاج

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، أن برنامجا تدريبيا للتدريب على أعمال الحفائر قاد إلى الكشف عن مقبرة من العصر البطلمي بمنطقة إخميم بمحافظة سوهاج.

وقال وزيري، في بيان أصدرته وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه، إن 16 مفتش آثار وأخصائي ترميم من مختلف القطاعات التابعة للمجلس الأعلى للآثار شاركوا في البرنامج التدريبي، وذلك كجزء من خطة لتدريب أكبر عدد ممكن من الأثاريين والمرممين وتنمية قدراتهم العملية والعلمية.

وقال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن المقبرة المكتشفة منحوتة في التل الأثري ويتم الوصول إليها عن طريق سلم هابط يتقدمه فناء ربما كان مشيدا من الطوب اللبن، وذلك لوجود بقايا جدار طوب لبن أعلى السلم على يمين الداخل إلى المقبرة.

وأضاف أن المقبرة تتكون من غرفتين، الأولى تبلغ مساحتها 70ر2 متر بارتفاع 70ر1 متر، وقد تم فقد جزء من سقفها وعلى جدرانها يوجد طبقة ملاط من الطين خالية من الرسومات والنقوش والكتابات.

وأشار إلى أنه تم الكشف داخلها عن تابوتين من الحجر الجيري وجزء من غطاء تابوت جميعها خالية من النقوش والكتابات، والجدار الشرقي للغرفة الأولى يتوسطه مدخل تعلوه كورنيشه يؤدي إلى الغرفة الثانية، والتي يحتوي الجزء الجنوبي من مدخلها من الداخل على تاج الجنوب، والجزء الشمالي من الداخل يوجد تاج الشمال وسقفها عليه رسومات تمثل رحلة المتوفى إلى العالم الآخر، يغطي أغلبها طبقة من السناج ربما يرجع ذلك إلى استخدام المقبرة كسكن في فترة العصر القبطي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة أعمال تنظيف وترميم للسقف لدراسة تلك المناظر والكتابات لمعرفة صاحب هذه المقبرة والذي ربما كان من كبار الموظفين في العصر البطلمي وهو ما يشير إليه موقع المقبرة الهام وكذلك وجود تاج الجنوب وتاج الشمال وبقايا المناظر والكتابات الهيروغليفية الموجودة بالمقبرة وبقايا الفخار والحيوانات المحنطة.