مصر: القبض على ممرضين بسبب تحدي «الكانيولا»

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا في مصر، القبض على ممرضين يعملان في إحدى المنشآت الطبية الخاصة، عقب تداول فيديو يركّب فيه أحد الممرضين «الكانيولا» لطفل، وهو مغمض العينين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه تم الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع «فيسبوك»، متضمناً ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب «كانيولا» علاجية لطفل حديث الولادة، وهو معصوب العينين، بإحدى الحضانات الخاصة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أن الشخص الذي يقوم بتركيب «الكانيولا» (معاون تمريض) بحضانة خاصة وتابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، ومرافقه (طالب بمعهد التمريض ويعمل بالحضانة ذاتها).

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه باستدعائهما أقرّا بصحة مقطع الفيديو، وكشف أحدهما عن قيام (معاون تمريض) آخر بالحضانة ذاتها بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ 1 الجاري، حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية.

وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته في العمل، وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وتقرر خروج الطفل باليوم ذاته عقب تلقيه العلاج.

كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريباً. وباستدعاء الشاب الآخر، أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره.

وتابعت الوزارة أنه باستدعاء مسؤول إدارة الحضانة، ذكر أنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة، وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة، وهي عبارة عن عيادات ووحدة حضانات.