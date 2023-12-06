مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية المحتلة

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دانت مصر مصادقة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم، الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة، مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية.

وشددت على ضرورة توقف إسرائيل -القائمة بالاحتلال- عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.