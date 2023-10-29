مصر: جاهزون لتقديم الاتصالات لقطاع غزة

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بعد أن أغرقت إسرائيل قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني إنسان والمحاصر منذ 3 أسابيع، في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وسط انقطاع كافة الاتصالات، ما صعب عمل المستشفيات وفرق الإغاثة والإسعاف، وفاقم بالتالي معاناة الناس، طلب وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحق سدر، السبت، من نظيره المصري توفير الإنترنت قرب الحدود.

بناء على ذلك، أفاد مصدر مسؤول بشركة اتصالات “WE” في مصر، بأن شركة اتصالات مصر جاهزة بعدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

كما تابع أن الشركة على تواصل دائم مع الجهات المختصة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنسيق كل ما يترتب بمد الخدمة للمقيمين في غزة على الحدود المصرية الفلسطينية وأخذ كافة الموافقات.

جاء هذا بعدما قال مسؤول بشركة فودافون مصر، إن الشركة مستعدة لتوفير أبراج محمول متحركة لإرسالها إلى مدينة رفح المصرية، لتوفير تغطية تصل إلى حدود 10 كيلو مترات داخل قطاع غزة، حال تشغيلها بالطاقة القصوى.

وأكد المسؤول أن ذلك لن يتم إلا بعد الانتهاء من التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني بشأن توفير خدمات الاتصالات لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم في الاطمئنان على ذويهم، بحسب المسؤول.

وشدد على أن شركة فودافون مصر على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات الاتصالات فورا لسكان غزة، مُشيرا إلى أنه لدى الشركة 5 أبراج محمول جاهزة للتحرك لتقديم الخدمة، وفقا لشبكة لـ CNN.