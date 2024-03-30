مصر.. مشاجرة في شقة فنان شهير تنتهي بقفز شخص من الشرفة

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تحقق الشرطة المصرية مع الفنان إحسان الترك، بعد سقوط شخص من شرفة منزله إثر مشاجرة سمعها قاطنو الشارع الذي يسكن فيه.

وبحسب الشرطة المصرية، «تلقت مباحث قسم الأهرام بلاغاً يفيد بسقوط شخص من شرفة منزل الفنان إحسان ترك بعد مشاجرة وصراخ داخل الشقة، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان الحادثة، إذ تبين أن الشخص الذي سقط من الشرفة هو مالك العقار الذي يسكن فيه الترك».

وبالتحقيق مع الفنان المصري، «أكد أن مالك العقار الذي يسكن فيه جاء إليه ويريد زيادة إيجار الشقة، وإلا سيطرده منها ويقوم بتأجيرها إلى أسرة سودانية بأضعاف قيمة الإيجار الذي يدفعه، الأمر الذي رفضه الترك نهائياً، ما جعل مالك العقار يعتدي عليه وزوجته، فاضطرت زوجته للصراخ، وقام هو بإغلاق الباب وإبلاغ الشرطة بالاعتداء».

وأشار الترك في التحقيق، إلى أن «مالك العقار قام بالقفز من البلكونة بإرادته ولم يدفعه أحد، بسبب خوفه من أن يتم القبض عليه بسبب اعتدائه عليهم».

واصطحبت القوة الأمنية الفنان إحسان الترك إلى قسم شرطة الأهرام، وجرى توقيفه لاستكمال التحقيق معه في الواقعة.

يذكر أن الفنان إحسان الترك كان قد اشتكى من قبل من إهمال المنتجين له، وعدم طلبه للتمثيل في أي من الأعمال التي تعرض، ما جعله يعاني أزمات مادية، وطالب الفنان محمد رمضان بأن يشركه معه في أعماله، ليستجيب ويشركه في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عرض العام الماضي.