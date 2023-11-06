مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

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احتفت شركة مطارات الدمام بمناسبة نجاحها في تسجيل إتمام 700 ألف ساعة عمل آمنة خلال تأهيل وتطوير المدرج الغربي للطائرات، الواقع بمطار الملك فهد الدولي، ولم تسجل الشركة خلال التأسيس ومراحل التنفيذ أي إصابات أو حوادث في مختلف مواقع العمل.

وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني على الجهود المبذولة من قطاع المشاريع والدعم الفني بالشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة والمشهودة للقطاع الخاص، كما تم تكريم كافة المتميزين في نطاق السلامة من المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع اعتزازًا بجهودهم، منوهًا بالتزام الجميع بكافة إجراءات السلامة المتبعة بأعلى المقاييس العالمية المرتبطة بموقعٍ بأهمية مدرج طيران دولي، وانعكاس هذا العمل إيجابًا على تحقيق أعلى مستويات السلامة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي مستقبلًا.

وتفقد الحسني بحضور قادة مختلف القطاعات من شركة مطارات الدمام والشركات الإنشائية والاستشارية الشريكة، سير الأعمال في جانب تأهيل وتطوير المدرج، التي انتقلت حاليًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة حسب خطط العمل المعتمدة، مشيدًا بما رأى من تقدم الأعمال ومراعاة أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.