مطار الملك خالد: انتقال مشغلي خطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية من صالة 1 إلى 2

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أعلن مطار الملك خالد الدولي، اليوم (السبت)، عن انتقال مشغلي خطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية من الصالة 1 إلى الصالة 2 وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الساعة 12 ظهراً.

كما أعلن المطار في وقت سابق عن انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالتين 3 و4 حسب عدة مراحل.

وأشار إلى أنه ابتداءً من 4 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً سيتم نقل رحلات الخطوط السعودية التالية: (أبو ظبي – البحرين – بيروت – عمان – الكويت)، إلى صالة 4، ومن يوم 5 ديسمبر ستنقل رحلات (دبي – القاهرة – شرم الشيخ – برج العرب) إلى الصالة 4، كما سيتم نقل جميع الرحلات الدولية يوم 6 ديسمبر إلى الصالة 4.