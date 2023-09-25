مطالب بتطبيق نموذج “مدارس دولة الإمارات المستقبلية”.. مجمع تعليمي كامل بفكر جديد ومتطور (فيديو)

المناطق ـ أحمد حماد

تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو لـ مدارس دولة الإمارات المستقبلية، والتي تقدم خدمات مميزة، مطالبين بتطبيقها لما توفره من خدمات مميزة.

ويظهر الفيديو الخدمات التي تقدمها المدارس ـ (التي تعتبر مثل الحكومية في مختلف البلدان!) ـ حيث يتواجد بها كافة المتطلبات التي تشجع على التعليم.

وفي المدارس مختبر على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مسرح، وملاعب، وتعمل الأجهزة بالطاقة النظيفة، مثل التكيفات، بينما السبورة التي يتم شرح المعلومات عليها ذكية.

وفي كل مدرسة 421 كاميرا مراقبة ذكية، يمكن من خلالها معرفة عدد الطلاب، وتمييز وجوههم، وكذلك معرفة المريض منهم.

وتقدم “مدارس دولة الإمارات المستقبلية” لكل طالب لاب توب، كما يوجد بها غرفة ألعاب، وغرفة نوم للأطفال، وحمام سباحة.

وقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة 11 مجمعا تعليما بهذه الخدمات عالية الجودة في 6 أشهر فقط، بما يساعد الطلاب على العيش في بيئة تشجع على التعليم.