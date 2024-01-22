مطور الأعمال ماهر النعماني: التنوع في مصادر الدخل أمر ضروري للتاجر المميز

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قال مطور الأعمال ماهر النعماني، إن التنوع في مصادر الدخل جزء أساسي لابد أن يكون في استراتيجية كل رائد أعمال حتى لا يتأثر بالمتغيرات التي قد تحدث، مثلما حدث في جائحة كورونا، والتي أثرت على أغلب التجار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي” أنه بدأ في التجارة التقليدية عام 2017، ثم دخل عالم التجارة الإلكترونية.

وذكر أن من أبرز التحديات التي تواجه رائد الأعمال هي “الأمان المادي”، مشيرا إلى أن فكرة الاستقالة من العمل وأن يصبح الإنسان ملزمًا بكامل دخله ومصاريفه والتزاماته الشهرية من تجارته أمرا ليس سهلا على الإطلاق.

ولفت إلى أن الوسائل التقنية ساعدت كثيرا في تطور التجارة الإلكترونية، نصحا بضرورة تحديد الأهداف قبل بداية أي مشروع، حيث إن المال ليس كل شيء كما يتصور البعض.

وتابع: “من الممكن أن أبدأ المشروع لتوفر المال معي، لكن دون دراسة سيفشل”، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل مستمر على تنمية ومعالجة المشكلات في تجارته، وينظر للأرباح القليلة المناسبة دون جشع.