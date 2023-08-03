“مظاهر الانحراف الفكري” حلقة نقاش لمنسوبي فرع هيئة الأمر بالمعروف بالجوف

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نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلقة نقاش بعنوان: (مظاهر الانحراف الفكري)، قدمها مدير عام الادارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة الشيخ/ أسامة بن سعود العمري ، بقاعة الشيخ فيصل المبارك بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف.

وتهدف هذه الحلقات إلى بيان مظاهر الانحراف الفكري، وأضرارها ومخاطرها على الفرد والمجتمع، مع استعراض المنهج القويم الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية وجهودها في مواجهة المهددات الفكرية، وأثر التمسك بالبيعة الشرعية ولزوم السمع والطاعة لولي الأمر، وأهمية العلم الشرعي في درء الشبهات، مع تعزيز وتحقيق الأمن الفكري.