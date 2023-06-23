“مظلة الباركود”.. التعليمات بأيدي الحجاج “رقمية”

المناطق_متابعات

في إطار التطورات التقنية التي تقوم عليها خدمات موسم الحج هذا العام، أطلق وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية برئاسة شؤون الحرمين بدر آل الشيخ، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يشتمل على تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

ونوه آل الشيخ إلى أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتنطلق من حرص الرئاسة بمتابعة مستمرة من رئاسة شؤون الحرمين للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام.

وشدد على حرص “رئاسة الحرمين” على حسن ضيافة الحجاج وتقديم الخدمات المتنوعة لهم حتى ينعموا بتأدية فريضة الحج بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.