معالي الشيخ عبدالله البليهد: يوم التأسيس تاريخ راسخ لثلاثة قرون من العز والمجد

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رفع معالي الشيخ عبدالله البليهد وكيل إمارة منطقة الرياض سابقًا التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي بجذوره الراسخة الممتدة لثلاثة قرون من العز والمجد يعكس المبادئ والقيم الراسخة لمملكتنا الغالية والتفاف الشعب السعودي الكريم حول قيادته وراية الوطن.

وأضاف أنَّ الاحتفاء بهذه الذكرى، ترسيخٌ لما تعيشه المملكة اليوم من مكانة ورفعة، وامتداد لإرث عظيم، ومسيرة تاريخية حافلة بتحدي الصعاب وصناعة الإنجازات، حيث قامت هذه البلاد منذ يومها الأول على أسس راسخة هي العدل، وهو ما جعل من المملكة أرضًا خضراء، يعيش شعبها بظلال النمو والازدهار، وهذا بفضل الله أولًا ثم بفضل تضحيات المؤسسين الذين قامت مملكتنا المجيدة على أكتافهم.

وأكد إن صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى ليوم التأسيس يأتي في سياق اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- بإحياء الذكرى العطرة لتأسيس هذه الدولة المباركة وربط الحاضر بالماضي عبر استحضار التضحيات التي بنيت لبناء صرح هذا الوطن المجيد.

وأشار إن ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل 300 عام مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة، تؤكد على رسوخ وعمق تاريخ دولتنا المباركة، وهي فرصة للاعتزاز بالوطن وتجديد الولاء لقيادته.

واختتم حديثه داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما، ويحفظ هذه الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار.