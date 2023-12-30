معرض “آمن” يشهد حضوراً لافتاً من أهالي المدينة المنورة في يومه الثاني

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شهد معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني, الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة سابك، اليوم، حضوراً لافتاً في يومه الثاني من أهالي المدينة المنورة من جميع الفئات العمرية.

ويهدف برنامج “آمن” في محطته الثالثة بالمدينة المنورة، إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفيه التي تضم جميع الفئات العمرية في المجتمع، بما يحتويه من مسارات متنوعة تغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الإستراتيجية للمستفيدين.

ويأتي برنامج “آمن” ضمن مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإستراتيجية والجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.