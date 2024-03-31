“معرض النور” .. رحلة رمضانية ملهمة في جدة التاريخية

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يُنير معرض النور، أحد فعاليات جدة التاريخية، سماء الشهر الفضيل , بتجربة ثقافية ثرية وفريدة من نوعها, حيث يأخذ زواره في رحلة تفاعلية عبر خمس محطات مميزة، تغوص في عمق قيم رمضان وعاداته، وتعزز الوعي الروحاني والمعرفي لدى مختلف الأعمار.

ويُقدم معرض النور الذي يُقام في بيت “النوار” أحد البيوت التاريخية, رحلة تفاعلية استثنائية لزواره، حيث يضيء على مختلف جوانب شهر رمضان من خلال خمسة محطات رئيسة هي محطة “تنير عقل” التي تُعرّف الزوار بقدسيّة شهر رمضان المبارك وروحانيته، وتُسلّط الضوء على أهمّيته في الإسلام , ومحطة ثانية بمسمى “تترك أثر” التي تتيح للزوار فرصة التفاعل مع الأعمال الفنية التي تُجسّد قيم وعادات شهر رمضان.

كما تتضمن محطة “تشبع فضول” التي تُعرّف الزوار بعادات وتقاليد رمضان في مختلف أنحاء العالم، من خلال صور وعروض تفاعلية ومحطة “تعلم فضيلة” التي هي رحلة تعليمية تُسلط الضوء على فضائل الأعمال الصالحة في رمضان، وتُعزز الروابط الاجتماعية والقيم الدينية , ومحطة “تحيي عادة وتكشف قصة طبق” , حيث تعرّف هذه المحطة الزوار على بعض الأطباق الشعبية الرمضانية في المملكة.

ويُقدم معرض النور لمحة عن عادات وتقاليد رمضان في مختلف أنحاء العالم، حيث يُعرض فيه محتوى تفاعلي من دول مثل: الدنمارك، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا.

ويُعدّ معرض النور تجربة ثقافية مُلهمة تُثري المعرفة وتُعزّز القيم الإيجابية، كما يُساعد على إحياء عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك بأسلوب فني يُخاطب الحواس.

ويسهم معرض النور في تقديم تجربة رمضانية استثنائية للزوار، حيث يُتيح لهم فرصة التعرف على مختلف جوانب هذا الشهر الفضيل من منظور ثقافي وفني تفاعلي.