معرض برنامج “آمن” يستكمل أعمال يومه الثاني بتوافد ملحوظ من مختلف المراحل العمرية

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استكمل معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة (سابك) ووزارة التعليم، -اليوم- أعماله بعد أن شهد توافداً واسعاً من أهالي مدينة الرياض في يومه الثاني من قبل المهتمين من جميع الفئات العمرية؛ وذلك لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.

ويُقدّم برنامج “آمن” التوعية بالأمن السيبراني لزواره مع عدد من التجارب والفرضيات من خلال بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع،التي بيدها أن تُعزز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، كما تلقى الحضور عدداً من المحاضرات التي تُعنى بـ”كيفية المحافظة على أمان منزلك الذكي”، و”التصفح الآمن عبر الإنترنت”، و”الرقابة الأبوية تجاه المخاطر السيبرانية” التي ترفع من سقف الوعي السيبراني لدى الزوار. ويُعد برنامج “آمن” الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفيه التي تضُم جميع الفئات العمرية في المجتمع، وبما يحتويه من مسارات متنوعة تُغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الإستراتيجية للمستفيدين.

وارتكز اهتمام زوار اليوم الثاني على عدد من المسارات ، تأتي في مقدمتها مسار “توجيه أولياء الأمور”التي تُساعد الأولياء على وضع حدود زمنية وقيود على الاستخدام، وفرض استخدام برامج معينة على الجهاز، وتتبع الموقع ومراقبة أنشطة الطفل عند استخدام الأجهزة، ويأتي برنامج “آمن” ضمن مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإستراتيجية والجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة،الذي يُعزز قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكِّن من النمو والازدهار.