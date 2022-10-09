مفاجأة.. الشاعر تركي الميزاني يكشف سبب ابتعاده عن شعر النظم (فيديو)

كشف الشاعر تركي الميزاني، عن سبب ابتعاده عن شعر النظم وحضور الأمسيات الشعرية بعد المشاركة في برنامج “شاعر المليون”.

وقال تركي الميزاني في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “شاعر المليون برنامج أخذ منا الكثير، كأفكار وكقصائد، والشاعر يجب عليه أحيانا التأني، ويحرص على ما يقدمه، يجب عليها أنه ما يطلع إلا بشيء يواكب مسيرته”.

وأكمل: ” والمحاورة تأخذ منه الوقت الكتثير، ربما هو خوف أحب شعر النظم، ولازم يسير في اتجاه واحد، وإذا دعيت لأمسية شعرية نظمية، لا لدي مانع إذا كانت تليق بالشعر والشعراء ما عندي مانع وأحب شعر المحاورة”.